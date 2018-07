Morre aos 87 anos o jornalista Paulo Cabral

Faleceu ontem, em Brasília, aos 87 anos, o jornalista Paulo Cabral de Araújo, que durante 22 anos ocupou a presidência do Condomínio Acionário dos Diários Associados. Vítima de câncer, ele ocupou ainda a presidência da Associação Nacional de Jornais (ANJ).

Cabral exerceu carreira política paralelamente ao jornalismo. Foi prefeito eleito de Fortaleza (CE), de 1951 a 1955, deputado estadual e secretário-geral do Ministério da Justiça no governo Ernesto Geisel.

Natural de Guaiúba (CE), o jornalista presidiu a ANJ entre 1994 e 2000, liderando uma série de inovações na entidade e marcando posição firme em defesa da liberdade de imprensa e do direito à informação. Em nota, a ANJ lamentou a morte de seu ex-dirigente.

Cabral tinha 12 anos quando dirigiu seu primeiro jornal, O Exemplo, editado pelo Centro Infantil de Cultura, de Fortaleza. Começou a atuar profissionalmente na área aos 16 anos, após passar num concurso público da Ceará Rádio Clube.

Eleito prefeito de Fortaleza aos 28 anos, o jornalista foi um dos pioneiros no uso de programas radiofônicos populares como plataforma política. A fórmula se expandiu por todos os Estados e foi usada por grande número de comunicadores com projeto político.

O jornalista dedicou a maior parte de sua vida à gestão de empresas de comunicação - jornais, rádios e emissoras de TV, à frente da organização dos Diários Associados. Homem de confiança de Assis Chateaubriand, criador da cadeira de jornais, Cabral participou do esforço para criação da TV Tupi, a primeira emissora de televisão da América do Sul, no início da década de 50.

O enterro será realizado hoje, às 11 horas, no Campo da Esperança, em Brasília.