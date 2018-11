Morre aos 92 anos o ator John Forsythe

O ator americano John Forsythe, mais conhecido por trabalhos na televisão, como a série Dinastia, na qual interpretou um magnata do petróleo, e As Panteras, na qual emprestou a voz para o misterioso líder de um trio de belas detetives, morreu ontem aos 92 anos em sua casa, em Santa Ynez, na Califórnia. A causa da morte foi uma pneumonia, agravada por um câncer. Antes da fama na TV, Forsythe, nascido em 1918, estrelou no teatro, no início da década de 1940. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi um dos fundadores do Actors Studio, que formou gerações de atores, diretores e roteiristas. Entre as peças que estrelou está All My Sons, de Arthur Miller, na qual substituiu Henry Fonda. O sucesso na Broadway o levou a Hollywood, onde trabalhou em vários filmes, sendo os mais famosos deles O Terceiro Tiro (1955), de Alfred Hitchcock, com quem também fez Topázio (1968), e A Sangue Frio (1967), adaptação do livro de Truman Capote dirigida por Richard Brooks.