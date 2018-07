Morre aos 92 anos viúva do fundador do Grupo Itaú Faleceu ontem, aos 92 anos, Daisy Salles Setubal, viúva do fundador do Grupo Itaú, Olavo Setubal, que morreu em agosto de 2008. Internada desde o dia 6 de março no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Daisy não suportou às complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral (AVC), que foi a causa da internação. Ela deixa a filha Beatriz, os netos Jorge, Mariana e Fernanda, e os bisnetos Gabriela, Manuela e João.