Morre aos 94 anos o escritor Milton Meltzer O historiador e autor de livros de não-ficção Milton Meltzer morreu no último sábado, aos 94 anos, em Manhattan. Segundo Jane Assimacopoulos, filha do escritor, ele morreu em decorrência de um câncer de esôfago. Em 2001, Meltzer, que escreveu cerca de cem livros para crianças, foi premiado pela American Library Association por sua contribuição para a literatura infantil. O escritor teve cinco de suas obras como finalistas do National Book Awards. Meltzer também foi exímio biógrafo de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Edgar Allan Poe e Mark Twain.