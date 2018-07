Morre arcebispo de Campinas, no interior de SP O Arcebispo Metropolitano de Campinas, no interior de São Paulo, Dom Bruno Gamberini, de 61 anos, morreu na tarde de ontem, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O religioso estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Bandeirantes em São Paulo.