O arcebispo de Campinas (SP), d. Bruno Gamberini, de 61 anos, morreu às 15 horas de hoje no Hospital Bandeirantes, no bairro da Liberdade, em São Paulo, de falência múltipla de órgãos. Ele havia sido transferido do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na madrugada de sexta-feira com insuficiência hepática, convulsões, sepse e instabilidade hemodinâmica. Seu estado era considerado gravíssimo.