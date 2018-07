Morre arquiteto mexicano

Memória

O arquiteto que modernizou o México, Pedro Ramírez Vázquez, morreu aos 94 anos, anteontem, no dia em que comemorava seu aniversário.

Autor do projeto do Museu de Antropologia na Cidade do México, que o tornou mundialmente famoso, Ramírez Vásquez assinou vários outros edifícios no México muito conhecidos no circuito turístico, como a Basílica de Guadalupe, visitada por milhares de peregrinos todos os anos, além da sede do Partido Revolucionário, que governou o México entre 1929 e o ano 2000.

Em 1968, durante a realização dos Jogos Olímpicos na Cidade do México, ele orquestrou a modernização arquitetônica da cidade, ao liderar o comitê organizador do evento. O profissional "mais prolífico e influente da área", como o definiu o Conselho Nacional para a Cultura e as Artes, ele trabalhou muito fora do México, onde nasceu, em 1919, durante a Revolução Mexicana. Seu pai era livreiro e dois dos seus irmãos seguiram a carreira política, um deles como ministro do Trabalho.

Entre os projetos internacionais importantes de Ramírez Vásquez estão o Museu das Culturas Negras de Dacar (Senegal) e os prédios governamentais de Dodoma (Tanzânia). O arquiteto recebeu prêmios internacionais, mas foi criticado pelo poeta Octavio Paz por ter projetado um museu (de Antropologia) que distorceu a história, glorificando os astecas. / AGF