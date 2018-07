Morre ator que se enforcou por acidente

Apesar das lesões cerebrais, um exame realizado quinta-feira apontou que o ator tinha atividade cerebral e até mexeu um braço, o que deu esperanças à família. Um cunhado chegou a dizer que a família acreditava na recuperação de Klimeck, cujo drama começou no último dia 6, Sexta-Feira Santa, na cidade de Itararé (SP).

Ele interpretava Judas Iscariotes durante uma encenação da Paixão de Cristo e saltou de uma cadeira que imitava uma pedra, simulando o enforcamento do personagem. Segundo a Polícia Civil de Itararé, o cordão do colete de segurança estaria frouxo e subiu ao pescoço quando ele saltou, asfixiando-o. O ator ficou pendurado e desmaiado durante quatro minutos. Somente após esse tempo é que o restante do elenco e espectadores perceberam que não se tratava de uma simulação e foram socorrê-lo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levou Klimeck para a Santa Casa de Itararé, de onde ele foi transferido para a Santa Casa de Itapeva na manhã de Sábado de Aleluia. Desde então, ele ficou internado em estado gravíssimo e, em coma profundo, respirava com a ajuda de aparelhos.

Antes do exame de quinta-feira passada, uma tomografia revelou que o ator tinha lesões no cérebro, causadas pela falta de oxigênio no cérebro.

A polícia já ouviu cinco testemunhas, inclusive um comandante do Corpo de Bombeiros, já que a corporação emprestou o equipamento de segurança ao ator. O empréstimo foi confirmado pelo sargento Eduardo Seiji, que não concedeu entrevistas por ordens de seus superiores de Sorocaba, onde o equipamento vai passar por perícia no Instituto de Criminalística (IC).