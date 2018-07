Morre atriz Anita Ekberg aos 83 anos, famosa pelo filme 'A doce vida'

Depois de uma doença e dificuldades financeiras, Anita morreu em uma clínica, informaram meios de comunicação italianos. Não foi revelada a causa de morte.

Anita nasceu em Malmo, na Suécia, em 1931. Sua carreira começou depois que foi coroada Miss Suécia no início de 1950 e saltou para a fama mundial depois de interpretar a atriz caprichosa Sylvia, com Marcello Mastroianni, no filme de Federico Fellini "A doce vida", sobre a alta sociedade decadente em Roma, em 1960.

A cena em que anda pela fonte de Trevi vestindo um vestido de veludo preto sem alças, chamando a Mastroianni: "Marcello! Venha aqui. Apresse-se", é uma das mais famosas da história do cinema.