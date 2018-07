Morre atriz Farrah Fawcett, estrela de 'As Panteras' A atriz norte-americana Farrah Fawcett morreu hoje, aos 62 anos, vítima de câncer, em um hospital de Santa Monica. A artista ficou famosa por ter participado do seriado "As Panteras" (Charlie''s Angels) nos anos 70. A batalha dela de dois anos e meio contra o câncer foi mostrada recentemente nos Estados Unidos com a exibição do documentário "Farrah''s Story".