Morre atriz Lídia Mattos, no Rio de Janeiro Morreu na madrugada desta terça-feira a atriz Lídia Mattos, aos 88 anos, vítima de uma pneumonia. A atriz estava internada no Hospital Espanhol, no Centro do Rio de Janeiro, com quadro de trombose na perna. Lígia chegou a ser internada no hospital no final do ano passado, mas voltou para casa após alta médica.