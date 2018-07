Morre baleia jubarte que estava encalhada no RS Morreu na tarde de hoje a baleia jubarte que estava encalhada em um banco de areia na praia de Capão Novo, município de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul. O animal encalhou pela primeira vez no domingo. Na terça-feira, a equipe de profissionais e voluntários conseguiu rebocá-la, mas no dia seguinte o animal voltou a ficar preso. Segundo a polícia ambiental de Xangri-Lá, é raro que uma baleia jubarte encalhe. Ainda não se sabe o que a levou a nadar tão perto da praia.