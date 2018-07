Morre bebê que nasceu no calçadão de orla em Salvador Depois de passar 22 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Maternidade José Maria Magalhães, o bebê prematuro que nasceu no dia 7, no calçadão da orla de Ondina, em Salvador, não resistiu a duas paradas respiratórias e morreu na tarde de ontem. Ele não chegou a receber um nome, já que a mãe da criança, a guardadora de carros Lucicleide Anunciação Bispo, sem-teto, havia decidido que entregaria a criança ao juizado caso ele recuperasse a saúde.