Morre bebê retirado de escombros do prédio em Aracaju Morreu o bebê de 11 meses que foi resgatado dos escombros do prédio que desabou em Aracaju. A criança havia sido retirada no início da tarde junto com o pai, a mãe e a irmã de 8 anos. Eles ficaram 34 horas sob os escombros. Segundo os bombeiros, o bebê foi retirado ainda com vida, mas morreu a caminho do hospital. O prédio de quatro andares desabou, neste sábado, por volta das 2 horas da manhã, no bairro Coroa do Meio.