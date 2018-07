Morre bebê supostamente esfaqueado pelo pai no RS Morreu na madrugada de hoje o bebê de três meses e 14 dias que foi supostamente esfaqueado pelo pai, no fim da noite de quarta-feira, em Porto Alegre. A criança, Suelen Pacheco da Silva, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança Conceição e morreu por volta das 3 horas desta madrugada.