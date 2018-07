Morre bispo emérito de Nova Friburgo Morreu ontem no Recife, aos 94 anos, o bispo emérito de Nova Friburgo (RJ), d. Clemente José Carlos Isnard, uma das maiores referências em liturgia da Igreja Católica. Carioca, foi ordenado padre em 1942 e bispo em 1960. Foi membro do Conselho Federal de Cultura e do Conselho Estadual de Cultura do Rio. De 1979 a 1982, foi vice-presidente da CNBB. Será sepultado hoje no Mosteiro de São Bento em Olinda.