Morre britânico que lutou por suicídio assistido

Sua morte ocorreu seis dias após a Alta Corte do país rejeitar seu pedido de ajuda para terminar com sua vida. De acordo com seus familiares, ele morreu de causas naturais, mas a rede de TV BBC e o jornal The Daily Mail afirmaram que Nicklinson se recusou a comer desde que a sentença foi anunciada.

Após sofrer um derrame durante uma viagem de negócios a Atenas, Nicklinson desenvolveu a chamada síndrome do encarceramento, uma condição incurável. O paciente perde todas as suas funções motoras, mas permanece desperto e lúcido, com todas as habilidades cognitivas. Nos últimos sete anos de sua vida, Nicklinson não conseguia falar nem se alimentar. Ele se comunicava por piscadas de olho, interpretadas por computador. À Justiça britânica, ele argumentou que sua vida era um "pesadelo", por isso pediu autorização para que um médico lhe administrasse uma droga letal. / AP