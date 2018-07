Morre cachorro real que apareceu na cerimônia de abertura dos Jogos

O cão corgi da Rainha Elizabeth que apareceu ao lado dela e de de James Bond durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos morreu, informou o Palácio de Buckingham.

Monty e dois outros corgis contracenaram com o ator Daniel Craig, no papel do agente 007, em um filme exibido durante o evento.

A morte de Monty, que tinha 13 anos, e que foi anteriormente o cão da Rainha Mãe, deixa dois corgis no palácio.

Os laços da família real com a raça começaram quando o futuro George VI comprou sua primeira Corgi Pembroke em 1933.

No curta-metragem, os cães descem as escadas correndo e rolando no chão.

Eles, então, entraram em um helicóptero e decolaram para o Estádio Olímpico, ao lado de Bond e de um dublê da monarca, que saltaria de pára-quedas com o agente, para delírio da multidão.

Willow e Holly são os dois corgis restantes.