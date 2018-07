Morre cadete que passou mal após exercícios no Rio Morreu hoje o cadete Renan Mendonça Borges Gama, que passou mal no dia 24 de setembro após realizar exercícios de campo pelo Comando da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no Rio de Janeiro. Na tarde desta quarta-feira, 5, Gama teve morte cerebral confirmada pela Aman.