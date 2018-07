Morre Cândido Norberto, radialista e ex-deputado do RS O radialista e ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul Cândido Norberto morreu neste domingo à noite, aos 83 anos, de câncer. Nascido em Bagé, em 1925, foi repórter, articulista, locutor, apresentador e diretor dos principais jornais e rádios de Porto Alegre, mas tinha sua imagem vinculada sobretudo à Rádio Gaúcha, na qual passou a maior parte de carreira profissional. Elegeu-se deputado estadual pelo PSB em 1950. Em 1966, quando estava próximo de completar seu quarto mandato, foi cassado pelo regime militar e não voltou mais à política. O corpo do radialista e ex-deputado foi cremado hoje, em Porto Alegre.