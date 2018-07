Morre cão que foi arrastado por dono em Piracicaba-SP

SÃO PAULO - O cão da raça rottweiler, de 7 anos, arrastado por ruas de Piracicaba, no interior de São Paulo, pelo próprio dono, morreu no final da tarde de ontem. O cão Lobo, segundo a ONG Vira Lata Vira Vida, onde estava sendo tratado, teve complicações no seu quadro clínico e faleceu. Será feita uma necropsia hoje para identificar o que causou a morte do animal.

Lobo foi amarrado em uma pick-up pelo dono e arrastado por vários metros na cidade no começo do mês. Por conta dos ferimentos, ele teve uma pata amputada. O mecânico Claudio César Messias, dono de Lobo, foi multado em R$ 1,5 mil pela Polícia Ambiental.