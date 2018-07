Morre Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr

Não há, até o momento, nenhuma informação sobre a causa da morte do músico. Chorão era líder, vocalista e principal letrista da banda Charlie Brown Jr, formada em Santos, no litoral de São Paulo, na década de 1990. O grupo lançou dez álbuns.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado responsável chegou ao prédio por volta das 7h40. Às 7h55, o site oficial da banda, charliebrownjr.uol.com.br, estava fora do ar. Nesse mesmo horário, a morte do músico era o assunto mais comentado do Twitter no Brasil e no mundo.