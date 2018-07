Morre cineasta e cantor

Leonardo Favio, diretor de cinema argentino, autor de obras que retrataram a épica do movimento peronista e a crua realidade social do país, morreu ontem em Buenos Aires, aos 74 anos. Favio foi o autor do filme de maior bilheteria do país, Nazareno Cruz e o Lobo, com 3,5 milhões de espectadores. Suas obras costumam estar nas listas dos melhores filmes da Argentina. Favio também era ator e cantor, tendo gravado mais de quinze discos.

Minutos após saber da morte de Favio, que o dirigiu em Nazareno Cruz e o Lobo, o ator Alfredo Alcón disse que era "impossível defini-lo, já que isso seria amarrá-lo. E ele queria ser livre".