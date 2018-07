Morre criança com suposta dengue hemorrágica na BA Uma menina de 4 anos morreu ontem no Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, na Bahia, com suspeita de dengue hemorrágica. Ela estava internada desde a última quinta e seu estado tinha piorado no sábado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, exames foram encaminhados para o Laboratório Central (Lacen) para confirmar a causa da morte da criança. Outras 14 pessoas seguem internadas no Hospital Couto Maia, em Salvador, considerado como hospital de referência para tratamento de doenças infecto-contagiosas. De acordo com a Secretaria, desse total, quatro adultos e três crianças podem estar com dengue hemorrágica e as outras sete com a forma clássica de dengue. Os exames para a confirmação da doença estão em processamento. Em janeiro, foram registrados 4.242 casos de dengue confirmados em todo o Estado da Bahia, sendo 84 em Salvador. Já a dengue hemorrágica foi atestada em 37 casos e já provocou quatro mortes confirmadas, uma em Jequié e três em Porto Seguro.