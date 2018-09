Morre criança resgatada de canal no Rio de Janeiro Morreu na noite de sexta-feira a menina Crystal da Silva Cardoso, de 1 anos e 2 meses, que havia sido resgatada na véspera por bombeiros após acidente que a deixara submersa dentro de um carro em um canal no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Ela estava internada em estado grave no hospital municipal Miguel Couto.