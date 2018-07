Morre criança vítima de acidente na Imigrantes-SP Uma das duas crianças internadas em estado grave no começo da noite, vítimas de colisão entre um carro e uma carreta de combustíveis na Rodovia dos Imigrantes, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O acidente ocorreu por volta das 18 horas de hoje, na altura do quilômetro 35 da rodovia. A outra criança que estava no veículo permanece internada em estado grave no Hospital Infantil de São Bernardo. Além das crianças, o acidente deixou quatro adultos feridos com gravidade - três deles levados ao Pronto Socorro Central de São Bernardo do Campo e um transferido para o Hospital das Clínicas (SP) pelo Águia da Polícia Militar. As vítimas não tiveram seus nomes divulgados. Por volta das 20h30 a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, informou que a faixa da direita da pista permanecia bloqueada e havia lentidão no local.