Morre d. David Picão, bispo emérito de Santos-SP O bispo emérito de Santos, dom David Picão, morreu hoje no Hospital São Lucas, no município do litoral paulista. Ele estava internado desde o dia 25, com pneumonia. Amanhã será celebrada missa de corpo presente na Catedral da cidade, presidida pelo cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Pedro Scherer. D. David será enterrado na cripta da Catedral.