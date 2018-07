Morre d. Joviano de Lima Jr, arcebispo de Ribeirão Preto

Dom Joviano estava internado há 11 dias no Hospital São Francisco tratando da doença, a qual descobriu ser portador há cerca de três anos. De acordo com a Cúria Metropolitana, ele foi empossado no ano de 2006 e era o sétimo arcebispo de Ribeirão Preto.

O religioso nasceu em Uberaba (MG) e, após ser padre por 26 anos, foi indicado bispo de São Carlos, também no interior paulista. Posteriormente foi escolhido arcebispo de Ribeirão e passou a responder pelas 90 igrejas católicas espalhadas pela cidade e região.

Ele era formado em teologia, filosofia e ciências sociais por três diferentes universidades do Estado. Durante sua vida assumiu cargos importantes na igreja, tendo sido membro da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). O sepultamento está previsto para às 16h de sábado.