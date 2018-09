Morre designer atacado com taco de beisebol em livraria O designer Henrique de Carvalho Pereira, de 22 anos, que foi atacado com um taco de beisebol na Livraria Cultura, nos Jardins, zona sul de São Paulo, morreu na madrugada de hoje. Segundo o Hospital das Clínicas de São Paulo (HC), onde ele estava internado, o paciente morreu as 5h30. O crime aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado.