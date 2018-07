Morre designer dinamarquês responsável por visual de aparelhos da Bang & Olufsen

Jensen figura ao lado de Arne Jacobsen, Georg Jensen e Poul Henningsen como criadores de objetos comuns, tais como cadeiras, relógios, utensílios de mesa e acessórios para iluminação, que catapultaram o design moderno dinamarquês para as famílias, bem como museus ao redor do mundo na segunda metade do século 20.

Com um estúdio em um local remoto em Jutland, Dinamarca ocidental, Jacob Jensen começou a colaborar na década de 1960 com a Bang & Olufsen para quem ele criou um visual caracterizado por superfícies planas, limpas com saliências mínimas tais como botões e interruptores.

A qualidade técnica dos toca-discos da B&O, caixas de som e televisores também foi considerada superior e logo seus equipamentos se tornaram uma obrigação para as famílias ricas nos Estados Unidos.

Representantes da Jacob Jensen Designs, citada como fonte para a notícia de sua morte na reportagem da Ritzau, não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

(Por Sabina Zawadzki)