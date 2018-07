Morre detenta internada após rebelião no Espírito Santo Uma das 39 detentas feridas em uma rebelião na extinta Penitenciária Estadual Feminina (PEF), em Cariacica, na região metropolitana de Vitória, morreu na tarde de ontem. Maria da Penha da Silva Freitas, de 45 anos, sofreu intoxicação por monóxido de carbono em decorrência de ter respirado grande quantidade de fumaça no incêndio causado pelas presas no motim do dia 15, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).