Morre Dick Giordano, artista e editor de HQs

Dick Giordano, artista de histórias em quadrinhos e ex-editor executivo de uma das editoras mais importantes da área, a DC Comics (que lançou personagens como Super-Homem e Batman), morreu de leucemia aos 77 anos na Flórida. Giordano, que trabalhou com quadrinhos por mais de 40 anos, é considerado responsável por uma renovação no gênero dos super-heróis: ele editou obras como O Cavaleiro das Trevas e Watchmen, direcionadas a leitores mais maduros, e apoiou o conceito de "graphic novel".