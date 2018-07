Morre Dona Canô, aos 105 anos

Dona Canô morreu em sua residência, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano, por volta das 10 horas (horário de Brasília). Mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Bethania, ela também deixa outros seis filhos - dois adotivos.

Em mensagem publicada no microblog Twitter, nesta manhã, Caetano agradeceu a solidariedade de todos. Segundo o texto postado na rede social, o velório de Dona Canô será as 18 horas no Memorial Caetano (17 horas de Brasília). Ainda no horário local, a missa ocorre na quarta-feira, às 9 horas, na Purificação, e o enterro será no Cemitério de Santo Amaro, às 10 horas.