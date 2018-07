Morre educador Lauro de Oliveira Lima

Cearense, Lima reformou o ensino elementar brasileiro ao instalar o Instituto de Educação do Ceará. Com base em Jean Piaget, o ensino proposto por Lauro Lima valoriza o desenvolvimento da inteligência na criança. No Estado nordestino, engajou-se no magistério secundário. Em 1945, obteve por concurso o cargo de Inspetor Federal de Ensino, função que exerceu por 20 anos, dez dos quais como Inspetor Seccional do Ministério da Educação (MEC) no Ceará.

Formou-se em Direito em 1949, e dois anos depois, em Filosofia. Depois de deixar o magistério particular fundou o Ginásio Agapito dos Santos, em Fortaleza, iniciando sua carreira como reformador, como ele próprio gostava de ser chamado. Escreveu o livro "Escola Secundária Moderna", em 1963, começando assim o trabalho com dinâmica de grupo e propondo o método psicogenético.

No final de sua carreira foi diretor de Pesquisas do Centro Educacional Jean Piaget, onde se dedicava ao treinamento de professores, técnicos e empresários utilizando o método por ele elaborado, denominado Grupo de Treinamento para a Produtividade. Este método consta no seu livro "Dinâmica de Grupo no lar, na empresa e na Escola".

Lançou ainda os livros "Para que servem as escolas?" (1996). "Piaget: Sugestão aos Educadores" (1999) e "Dinâmica de Grupo" (2002). Lima é autor de mais de 30 obras relacionadas a Educação.