Morre eletricista ferido em explosão no TJ do Rio Morreu hoje o eletricista que havia ficado ferido depois de uma explosão de um quadro de força no prédio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele tinha queimaduras de segundo e terceiro graus em 90% do corpo e estava internado em estado gravíssimo no Hospital Souza Aguiar.