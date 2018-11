Morre em acidente ex-rainha de bateria da Mangueira A modelo Jaqueline Nascimento, ex-rainha de bateria da escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira, morreu num acidente de carro na madrugada deste sábado. A escola divulgou uma nota de pesar, mas não soube informar detalhes sobre o acidente.Ela seguia dirigindo na Rodovia Régis Bittencourt em direção à casa de familiares do marido, Álvaro, no interior paulista, quando houve uma colisão. O marido, que estava no banco do carona, sobreviveu e está internado em São Paulo.Aos 31 anos, Jaqueline vinha se dedicando à carreira de modelo, fazendo participações em programas de TV. Criada no Morro da Mangueira (zona norte do Rio), ela freqüentava a quadra da Estação Primeira desde adolescente. Mesmo trabalhando como gerente de banco, integrava a ala de passistas da escola, participando de shows.Em 2006, foi a última moradora da comunidade a ser eleita rainha da bateria da Mangueira. A agremiação aboliu o concurso em 2007 e aderiu ao modelo de convidar celebridades para o posto. Naquele ano, Jaqueline foi uma das princesas do carnaval do Rio, ao lado da irmã Monica Nascimento.A presidente da Estação Primeira de Mangueira, Eli Gonçalves, a Chininha, lamentou a morte de Jaqueline. O corpo de Jaqueline foi velado na noite de ontem numa Igreja de Benfica, na zona norte do Rio, e será enterrado hoje no Cemitério São João Batista, em Botafogo (zona sul).