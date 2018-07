Morre em MG aos 114 anos mulher mais velha do mundo

Ela deu entrada no hospital na tarde do último domingo, com o quadro de pneumonia comunitária aguda. Ontem, o estado de saúde dela piorou e teve início uma infecção generalizada. Maria completaria 115 anos no próximo dia 9. O reconhecimento da moradora de Carangola como a pessoa mais velha do mundo ocorreu em maio deste ano pelo Guinness, que lhe deu vantagem de 48 dias sobre a até então recordista americana, Besse Cooper.