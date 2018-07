Morre em PE garoto que caiu da arquibancada em desfile Depois de quatro dias internado no Hospital da Restauração (HR), no Recife, onde passou por cirurgias, morreu no sábado o menino Douglas Gomes do Nascimento, 12 anos, vítima de queda da arquibancada onde assistia desfiles de carnaval na madrugada do dia 16, no município de Escada, a 59 quilômetros da capital pernambucana.