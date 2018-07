Morre, em Salvador, o ex-deputado federal Mário Lima O ex-deputado federal Mário Lima morreu hoje, aos 74 anos, no Hospital Aliança, em Salvador. Ele havia sido internado, na noite de ontem, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O enterro está marcado para as 15 horas de amanhã no Cemitério Jardim da Saudade.