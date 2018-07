Morre em São Paulo o pianista Giuliano Montini Morreu na quarta-feira, aos 77 anos, o pianista Giuliano Montini. Nascido em Veneza, na Itália, mas com grande destaque no Brasil, ele foi vítima de um acidente de carro, por volta das 17 horas, na Marginal do Tietê, próximo ao Shopping Center Norte. No Rio de Janeiro, Montini estudou com a pianista Magdalena Tagliaferro, tendo se apresentado com a Orquestra Sinfônica Brasileira em 1952. Ele também atuou pela Osesp ao lado da violinista Elisa Fukuda em um duo por mais de 18 anos.