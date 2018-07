Morre em São Paulo Ravel, da dupla Dom e Ravel

O corpo de Ravel é velado no Cemitério do Araçá, região da Consolação, na capital, onde também será realizado o sepultamento, marcado para 12 horas. Ravel deixa a esposa Rejane, com quem estava casado há 37 anos, e uma única filha, Priscila. Eustáquio Gomes de Farias, o Dom, faleceu em dezembro de 2000, vítima de um câncer de estômago.

Dupla - Os irmãos nasceram em Itaiçaba (CE) e mudaram-se ainda pequenos para São Paulo, na década de 1950. Eduardo foi apelidado de Ravel por um professor de música, por causa de sua aptidão para a arte. Ingressando na carreira artística por volta do início dos anos 1960, a dupla, já como Dom & Ravel, lançou em 1969 o primeiro LP, "Terra boa", que trazia a canção "Você também é responsável", transformada, dois anos depois, pelo ex-ministro da Educação, Jarbas Passarinho, no hino do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral).

Mas seria na virada dos anos 1970 que dupla atingiria seu maior sucesso, através de sua composição "Eu te amo meu Brasil", gravada pelo conjunto Os Incríveis. Entre os outros sucessos, estão "Animais irracionais", "Só o amor constrói" e "Obrigado ao homem do campo".