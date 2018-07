Morre em SC o criador de 'Os Trapalhões'

Franco atuou como diretor nas principais emissoras brasileiras, entre elas Excelsior, TV Record, Tupi, TV Globo, Bandeirantes, RedeTV! e SBT. Além de Os Trapalhões, ele também criou Essa Gente Inocente, Aqui e Agora, O Povo na TV, Programa Sérgio Mallandro, Dedé & O Comando Maluco e A Cara do Brasil.

No cinema, dirigiu Os Heróis Trapalhões - Uma Aventura na Selva. Há cerca de 10 anos, atuava como conselheiro no parque Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina. O corpo será levado neste domingo ao Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.