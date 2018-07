Morre em SP menino atingido por geladeira na escola O menino Henrique Farina Pereira, de um ano e sete meses, morreu na manhã de hoje no Hospital e Maternidade Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo. O garoto havia sido internado no último dia 9 após uma geladeira duplex, de cerca de 100 quilos, cair sobre ele em uma escola particular em Bebedouro. O garoto sofreu um corte de cerca de dez centímetros e teve traumatismo craniano. Segundo nota divulgada pelo hospital, Pereira, que era mantido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), "faleceu devido a complicações de seu quadro clínico".