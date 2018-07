Morre em SP uma das vítimas de acidente com Camaro Morreu no fim da noite de ontem, Edson Aparecido Domingues, de 55 anos, que teve 90% do corpo queimado após seu carro pegar fogo em uma colisão com o Camaro Coupé dirigido pelo estudante Felipe de Lorena Infante Arenzon, de 19 anos, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.