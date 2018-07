Morre empresário e bibliófilo José Mindlin aos 95 anos O empresário e bibliófilo José Mindlin, de 95 anos, faleceu esta manhã no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com informações do velório do hospital. O corpo está sendo velado no local e deve seguir por volta das 15h (de Brasília) para o Cemitério Israelita de Vila Mariana, onde será sepultado.