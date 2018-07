Morre enfermeira do Mali que contraiu Ebola

O governo disse que foram tomados todos os passos necessários para identificar pessoas que entraram em contato com a enfermeira, que foi o segundo caso de Ebola confirmado no país. Ela morreu na terça-feira à noite.

O caso envolvendo a enfermeira em uma clínica médica particular na capital Bamako não tem relação com a primeira vítima de Ebola no Mali, uma menina de dois anos de Guiné que morreu no mês passado.

(Por David Lewis)