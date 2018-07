Morre enteada de 15 anos baleada na zona sul de SP

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender uma ocorrência em uma casa e, ao entrar, os policiais se depararam com o corpo da mulher, de 30 anos, caído no chão, já sem vida. Ao seu lado estava a menina, ferida com arma de fogo. Segundo a secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito atirou nas duas vítimas, esposa e enteada, com um revólver calibre 38. A arma foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística (IC).