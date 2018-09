Morre ex-deputado do PR, Vanderlei Falavinha Iensen Será enterrado hoje, às 16h30, o ex-deputado estadual e diretor-presidente da Companhia de Informática do Paraná (Celepar), Vanderlei Falavinha Iensen, de 44 anos, morto na tarde desta quarta-feira, 2, em Curitiba, no Paraná, em decorrência de complicações de uma pneumonia. O enterro será no Cemitério Jardim da Saudade, na Cidade Industrial de Curitiba.