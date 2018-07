Morre ex-diretor do Carandiru, Luizão Wolfamnn

Luiz Camargo Wolfmann, conhecido como 'Luizão', faleceu aos 80 anos de idade nesta quinta-feira, 14, em sua casa, localizada no bairro do Tremembé, em São Paulo. As informações são da esposa do ex-diretor, Auta Aparecida Wolfmann, de 59 anos.

O corpo de Luizão será velado na Fundação de Amparo ao Preso (Funap), na Vila Buarque, no centro da capital, a partir das 16h desta quinta. O velório acontece até as 9h de sexta-feira, 15. O corpo será levado para o Crematório da Vila Alpina, em Vila Prudente.

Wolfman sofria de câncer na próstata há dois anos e teria escolhido permanecer em sua residência durante o tratamento. Segundo sua esposa, a causa do óbito não foi o tumor.

Disciplina. Wolfmann foi diretor do Carandiru entre 1980 e 1986 e trabalhou mais de 40 anos no sistema prisional do Estado de São Paulo. Ele ficou conhecido por usar o boxe para treinar detentos e administrar a casa de detenção na época.