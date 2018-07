Morre ex-empresário dos Beatles e dos Rolling Stones O empresário do ramo musical Allen Klein, que trabalhou com os Beatles e os Rolling Stones, morreu neste sábado, aos 77 anos. Klein, que foi uma das figuras mais importantes do mundo da música na década de 1960, mas acabou brigando com alguns de seus maiores clientes, sofria do mal de Alzheimer, segundo Bob Merlis, porta-voz de sua empresa, a ABKCO Music & Records.